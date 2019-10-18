Суд в Ярославле отменил частное постановление в адрес генпрокурора

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Ярославский областной суд отменил частное постановление судьи Красноперекопского районного суда Ярославля Андрея Курапина в адрес генерального прокурора РФ Юрия Чайки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Частное постановление Красноперекопского районного суда Ярославля от 7 октября 2019 года в адрес генерального прокурора РФ отменить", - сказал судья Сергей Чекалов.

Постановление в адрес Чайки было вынесено в ходе рассмотрения дела о передаче взяток от двух предпринимателей в размере 20 тыс. и 40 тыс. рублей заместителю главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Игорю Соколовскому. 7 октября судья Андрей Курапин огласил приговор, предприниматели получили условное наказание.

Судья также вынес частное представление в адрес Чайки в связи с рассмотрением дела в общем порядке, а не в особом. Курапин счел, что прокуратура без достаточных оснований потребовала рассмотрение дела в общем порядке, а также возражала против рассмотрения в особом, упрощенном порядке, хотя это позволило бы значительно сэкономить время.

В частном постановлении, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, судья Курапин просил прекратить "порочную и бессмысленную практику беспричинного препятствования прокуроров особому порядку рассмотрения уголовных дел, предусмотренному главой 40 УПК РФ ("Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением")".

Особый порядок

Юрий Чайка ранее уже выступал с предложением ограничить применение особого порядка. Сохранение существующего удельного веса дел, рассматриваемых по упрощенным процедурам, грозит утратой накопленного десятилетиями уникального опыта интеллектуального состязания сторон обвинения и защиты, значительным снижением профессионализма работников, ошибками при решении судеб людей, заявлял генпрокурор.

Верховный суд России предложил исключить особый порядок рассмотрения уголовных дел (без изучения доказательств) по тяжким преступлениям, оставив его лишь для преступлений небольшой и средней тяжести. Согласно законопроекту, суды перестанут выносить приговоры без изучения материалов по 144 статьям УК РФ, предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы, в том числе по статьям о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, совершенном организованной группой, по статьям о наркотиках, в которых упоминается "крупный размер" преступления, о получении взяток в размере до 25 тыс. рублей, злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий, квартирных кражах или кражах в крупном размере и ряду других.

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением представляет собой упрощенную процедуру, при которой рассмотрение уголовного дела проводится без исследования и оценки доказательств, собранных по делу.