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Защита подозреваемого в получении взятки главы Новочеркасска подала жалобу на арест

Игорь Зюзин подозревается в получении взятки на сумму 2,6 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Защита главы администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, который подозревается в получении взятки в размере 2,6 млн рублей, подала жалобу на арест чиновника, сообщили в пятницу ТАСС в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

Суд в среду отправил Зюзина под арест на 16 суток. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. "Да, поступила", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, поступила ли в суд апелляционная жалоба.

По данным следствия, в 2017 году Зюзин, занимая должность мэра города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору со своим заместителем Альбиной Порошиной получил взятку в размере 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации. Как ранее уточнили в Следственном комитете, Порошина дала изобличающие показания на Зюзина, из которых стало известно о его причастности к получению взятки. Порошина уже приговорена за получение взятки к длительному сроку лишения свободы.

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