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В Подмосковье задержана банда воров-домушников

Злоумышленники похищали электроинструменты, ювелирные украшения, верхнюю одежду и личные вещи граждан

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Полицейские в Подмосковье задержали банду грабителей-домушников. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Егорьевска при участии Росгвардии задержаны семеро мужчин, подозреваемых в серии краж из частных домов", - рассказала Волк. По данным МВД, подозреваемые специализировались на кражах из домов, причем проникали в жилища через окна. "Они похищали электроинструменты, ювелирные украшения, верхнюю одежду и личные вещи граждан", - сказала Волк, отметив, что общая сумма причиненного ими ущерба составила свыше 1,6 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны семеро жителей Электростали, пятеро из которых ранее были судимы. При обысках у них обнаружена и изъята часть похищенного имущества. Оперативники считают, что задержанные могут быть причастны к совершению восьми аналогичных преступлений на территории различных городов Московской области.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Кража", четверо арестованы, еще трое находятся под подпиской о невыезде.

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