Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 32

В больницу обратился еще один человек, ему назначили амбулаторное лечение

ТАСС, 18 октября. Еще один человек обратился в больницу после ДТП с троллейбусом, которое произошло в среду в Чебоксарах. Общее число пострадавших увеличилось до 32, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Чувашии.

На эту тему

"В больницу обратился еще один взрослый пострадавший. По итогам обследования ему было назначено амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе администрации города ТАСС сообщили, что власти проконтролируют состояние и лечение каждого пострадавшего в ДТП. "Составлен список пострадавших, конкретно по каждой ситуации будем разбираться. Специалисты отдела соцзащиты при администрации Чебоксар с каждым человеком проведут индивидуальные беседы, чтобы понять, какая у кого проблема возникла после этого ДТП", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что речь идет в том числе о психологической помощи и дополнительной реабилитации. "Если кому-то потребуется дополнительная реабилитация, то эта помощь будет оказана. Если кому-нибудь нужна помощь психологов, это все будет организовано. Если у кого-то ситуация сказалась на трудовой деятельности, то это все тоже будет решаться в индивидуальном порядке", - уточнил собеседник агентства.

Ранее Минздрав Чувашии сообщал, что в аварии пострадал 31 пассажир троллейбуса, в том числе 10 несовершеннолетних. Госпитализированы в медучреждения шесть пассажиров, среди них водитель и один ребенок.

Троллейбус, следовавший по городскому маршруту № 1, перевозил 40 пассажиров. Во время движения он врезался в фонарный столб. Со слов водителя, у него свело ногу во время управления троллейбусом. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровья потерпевшим".

Теги
РоссияЧувашия
Реклама на ТАСС
В ОНК просят прокуратуру Москвы принять меры против распространения наркотиков в СИЗО
Ранее в "Матросской Тишине" четверо арестантов были госпитализированы с признаками отравления наркотическими средствами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС