Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 32

ТАСС, 18 октября. Еще один человек обратился в больницу после ДТП с троллейбусом, которое произошло в среду в Чебоксарах. Общее число пострадавших увеличилось до 32, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Чувашии.

"В больницу обратился еще один взрослый пострадавший. По итогам обследования ему было назначено амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе администрации города ТАСС сообщили, что власти проконтролируют состояние и лечение каждого пострадавшего в ДТП. "Составлен список пострадавших, конкретно по каждой ситуации будем разбираться. Специалисты отдела соцзащиты при администрации Чебоксар с каждым человеком проведут индивидуальные беседы, чтобы понять, какая у кого проблема возникла после этого ДТП", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что речь идет в том числе о психологической помощи и дополнительной реабилитации. "Если кому-то потребуется дополнительная реабилитация, то эта помощь будет оказана. Если кому-нибудь нужна помощь психологов, это все будет организовано. Если у кого-то ситуация сказалась на трудовой деятельности, то это все тоже будет решаться в индивидуальном порядке", - уточнил собеседник агентства.

Ранее Минздрав Чувашии сообщал, что в аварии пострадал 31 пассажир троллейбуса, в том числе 10 несовершеннолетних. Госпитализированы в медучреждения шесть пассажиров, среди них водитель и один ребенок.

Троллейбус, следовавший по городскому маршруту № 1, перевозил 40 пассажиров. Во время движения он врезался в фонарный столб. Со слов водителя, у него свело ногу во время управления троллейбусом. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровья потерпевшим".