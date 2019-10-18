СК будет ходатайствовать об аресте двух задержанных руководителей ОМВД "Дорогомилово"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Следствие намерено добиваться ареста двух задержанных высокопоставленных сотрудников московского ОМВД "Дорогомилово". Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Уголовное дело принято к производству следственными органами Главного следственного управления СК по Москве. Как ожидается, следователи 19 октября обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника отдела МВД России по району Дорогомилово - начальнику полиции, а также его заместителю - начальнику отдела уголовного розыска", - сказал собеседник агентства. На данный момент в деле фигурируют только двое задержанных, им инкриминируется мошенничество.

В Москве 17 октября по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения в размере 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово и его заместитель. Эти деньги являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн рублей.

ГУ МВД по Москве по данному факту начало проверку. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.