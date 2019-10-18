Генконсульство РФ в Милане подтвердило, что россиян среди пострадавших в ДТП в Италии нет

РИМ, 18 октября. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Милане подтвердило, что российских граждан не было среди пассажиров попавшего в ДТП на севере Италии автобуса. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе посольства РФ в Италии.

"Можем подтвердить, что российских граждан там не было - не только среди легко травмированных, но и в целом среди пассажиров этого рейса", - приводит пресс-служба заявление диппредставительства.

17 октября автобус, пассажирами которого были преимущественно дети, вылетел в кювет в районе города Безате, расположенного неподалеку от Милана (северная область Ломбардия). В нем было примерно 40 пассажиров. В результате ДТП семь человек пострадали. Российские дипломаты, как всегда бывает в случае крупных аварий, запустили процедуру проверки.