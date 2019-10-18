Руководителей ОМВД "Дорогомилово" задержали за взятку. Речь может идти о 12 млн рублей

Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Арестованный по делу Арашукова экс-глава СК по Карачаево-Черкесии не признает вину

По словам Казбека Булатова, он знаком с сенатором, но никогда не помогал ему избегать уголовной ответственности

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