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Задержание руководства ОМВД "Дорогомилово"

Руководителей ОМВД "Дорогомилово" задержали за взятку. Речь может идти о 12 млн рублей

© Владимир Гердо/ТАСС, архив
Следствие намерено ходатайствовать об их аресте

В Москве 17 октября полиция задержала заместителя начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальника полиции, а также его заместителя — начальника отдела уголовного розыска.
Их подозревают в получении взятки в размере 3,5 млн рублей. Рассказываем, что известно об этом деле.

  • Полиция задержала руководство ОМВД "Дорогомилово" при получении от неизвестного лица 3,5 млн рублей. Предполагается, что это часть взятки от общей суммы в 12 млн рублей.
  • Руководство столичного главка полиции начало служебную проверку. Если вину задержанных подтвердят, то полицейских уволят из органов внутренних дел. Их руководителям грозит дисциплинарная ответственность.
  • Материалы в отношении задержанных передали в следственные органы. Правоохранители проверяют, есть ли в деле другие участники. Пока в нем фигурируют лишь двое. 
  • Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что следствие намерено добиваться ареста задержанных. Им инкриминируется мошенничество. Сотрудники СК обратятся с ходатайством в суд 19 октября.
  • Другой собеседник агентства заявил, что после задержания в ОМВД "Дорогомилово" ФСБ начала следственные действия в УВД по ЗАО Москвы. Начальника одной из оперативно-разыскных частей допросили как свидетеля. Сотрудники изучают документацию, которая может быть связана с делом.
Теги
РоссияЗадержание руководства ОМВД "Дорогомилово"
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