Более сотни японских скоростных поездов могут пойти на металлолом из-за тайфуна

ТОКИО, 18 октября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Более ста японских скоростных поездов "синкансен" могут пойти на металлолом из-за того, что депо, где они находились, было затоплено мощными ливнями и разливами рек, вышедших из берегов в результате обрушившегося 12 октября на Японию тайфуна "Хагибис".

Кадры с затопленными поездами, выступавшими из воды, демонстрировались всеми японскими СМИ. Компании-оператору JR еще предстоит определить объем ущерба, но специалисты отрасли готовятся к худшему. Конструкции японских скоростных поездов являются водостойкими, однако это относится к обычным условиям их эксплуатации, тогда как 120 поездов, находившихся в депо в Нагано, пробыли практически полностью под водой более суток.

"Если вода попала внутрь оборудования, оно уже не будет работать", - цитирует газета Yomiuri представителя одной из компаний-поставщиков комплектующих для японских скоростных поездов.

Профессор токийского Университета инженерии Рё Такаги уверен, что ремонт этих поврежденных поездов нецелесообразен из-за слишком больших затрат. "Проще и быстрее будет построить новые составы, чем пытаться починить поврежденные части", - считает он. Средняя стоимость одного "синкансена" составляет около 300 млн иен (около $3 млн по текущему курсу).

В Японии продолжаются активные поисково-спасательные операции, а также работы по ликвидации последствий удара тайфуна "Хагибис", который стал причиной гибели по меньшей мере 78 человек. Еще 9 жителей страны числятся пропавшими без вести. Около ста тысяч частных домов и квартир в центральном и северо-восточном регионах по-прежнему остаются без водоснабжения.