Брянский полицейский задержан за получение взятки в особо крупном размере

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления УМВД России по Брянской области задержан за получение взятки в особо крупном размере. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления УМВД России по Брянской области, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2019 года начальник отдела следственной части договорился с фигурантом уголовного дела, которое находилось в его производстве, о прекращении уголовного преследования за взятку в размере 5 000 000 рублей. 20 сентября 2019 года сотрудник полиции получил от обвиняемого часть взятки в виде $2 200, что составило в рублевом эквиваленте 141 283,78 рубля", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дальнейшие действия по передаче суммы взятки происходили под контролем сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем днем 17 октября начальник отдела следственной части задержан с поличным в здании УМВД России по Брянской области при попытке получить от обвиняемого вторую часть взятки в размере 1 105 000 рублей. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полицейский был задержан в ходе совместных оперативных мероприятий ГУСБ МВД России и региональных управлений МВД и ФСБ.

Источник во властных структурах региона пояснил ТАСС, что задержан начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Брянской области Сабадашев.

По данному факту УМВД России по Брянской области проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а также понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будет привлечен его руководитель. В ближайшее время органами следственного управления будет решаться вопрос об избрании сотруднику органа внутренних дел меры пресечения.