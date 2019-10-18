Арестованный по делу Арашукова экс-глава СК по Карачаево-Черкесии не признает вину

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Бывший врио главы СК РФ по Карачаево-Черкесии генерал-майор юстиции в отставке Казбек Булатов, арестованный по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова, не признает вину в превышении должностных полномочий. Об этом он сообщил ТАСС, отвечая на вопросы агентства.

"Согласно тем материалам, которые мне стали доступны в ходе следствия по моему уголовному делу, меня обвиняют в том, что я, будучи знакомым с Арашуковым, встретился с неким Русланом Копсергеновым, который взял деньги у сенатора за то, чтобы напасть на советника главы КЧР Фраля Шебзухова, а я дал ему указания, как избежать уголовной ответственности. Мне также вменяется в вину то, что я давал указания следователю, расследовавшему дело об убийстве Шебзухова, не трогать Арашукова. Но в тот период времени я никакого отношения к расследованию дел не имел", - рассказал он.

По словам Булатова, он никогда не видел Копсергенова. "Более того, следователь удовлетворил мое ходатайство об очной ставке с этим человеком, чтобы я смог доказать свою невиновность с помощью нее, однако пока она не проведена", - сказал Булатов. Вместе с тем он подтвердил, что знаком с экс-сенатором и был с ним в приятельских отношениях, однако они никогда не обсуждали работу следователей.

По мнению адвоката Булатова Александра Самухова, если отправлять в СИЗО человека лишь за то, что он знаком с высокопоставленным фигурантом того или иного дела, то "зайти можно далеко".

После ареста отца и сына Арашуковых правоохранители задержали Булатова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД КЧР подполковника Тимура Бетуганова, а также сотрудника СК по республике Андрея Филиппова. Их обвиняют по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, Булатов, Филиппов и Бетуганов, находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, помогали им избежать уголовной ответственности за тяжкие преступления.