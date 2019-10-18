Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Арестованный по делу Арашукова экс-глава СК по Карачаево-Черкесии не признает вину

По словам Казбека Булатова, он знаком с сенатором, но никогда не помогал ему избегать уголовной ответственности

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Бывший врио главы СК РФ по Карачаево-Черкесии генерал-майор юстиции в отставке Казбек Булатов, арестованный по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова, не признает вину в превышении должностных полномочий. Об этом он сообщил ТАСС, отвечая на вопросы агентства.

На эту тему
Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Согласно тем материалам, которые мне стали доступны в ходе следствия по моему уголовному делу, меня обвиняют в том, что я, будучи знакомым с Арашуковым, встретился с неким Русланом Копсергеновым, который взял деньги у сенатора за то, чтобы напасть на советника главы КЧР Фраля Шебзухова, а я дал ему указания, как избежать уголовной ответственности. Мне также вменяется в вину то, что я давал указания следователю, расследовавшему дело об убийстве Шебзухова, не трогать Арашукова. Но в тот период времени я никакого отношения к расследованию дел не имел", - рассказал он.

По словам Булатова, он никогда не видел Копсергенова. "Более того, следователь удовлетворил мое ходатайство об очной ставке с этим человеком, чтобы я смог доказать свою невиновность с помощью нее, однако пока она не проведена", - сказал Булатов. Вместе с тем он подтвердил, что знаком с экс-сенатором и был с ним в приятельских отношениях, однако они никогда не обсуждали работу следователей.

По мнению адвоката Булатова Александра Самухова, если отправлять в СИЗО человека лишь за то, что он знаком с высокопоставленным фигурантом того или иного дела, то "зайти можно далеко".

После ареста отца и сына Арашуковых правоохранители задержали Булатова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД КЧР подполковника Тимура Бетуганова, а также сотрудника СК по республике Андрея Филиппова. Их обвиняют по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, Булатов, Филиппов и Бетуганов, находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, помогали им избежать уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Теги
РоссияАрашуков, Рауф РаулевичДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
Реклама на ТАСС
Брянский полицейский задержан за получение взятки в особо крупном размере
Его задержали в ходе совместных оперативных мероприятий ГУСБ МВД России и региональных управлений МВД и ФСБ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС