В Москве задержан мужчина, укравший из магазинов 360 плиток шоколада и 100 банок кофе

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Полиция Москвы задержала мужчину, который украл из двух супермаркетов более 360 плиток шоколада и около 100 банок кофе. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

"В отдел полиции поступили сообщения о кражах из супермаркетов, расположенных на Широкой улице. Со слов заявителей, в одном из магазинов было похищено свыше 360 плиток шоколада, в другом - около 100 банок кофе, - сообщили в полиции. - В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого".

Как отметили в пресс-службе, в ходе расследования было установлено, что пока злоумышленник вывозил похищенное из торговых зон, его подельник отвлекал охранника. В настоящее время полиция разыскивает соучастника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ ("Кража"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.