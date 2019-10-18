Суд оставил без изменения приговор экс-главе Коми Гайзеру

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил без изменения приговор экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру, осужденному на 11 лет колонии за коррупционные преступления, но оправданному в организации преступного сообщества, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил приговор Замоскворецкого суда Москвы в отношении Гайзера оставить без изменения, жалобу защиты и представление прокуратуры - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура просила отменить оправдание Гайзера по статье 210 УК РФ. Мосгорсуд внес поправки в приговор относительно описания преступлений и порядка исчисления сроков наказания. Сроки наказания суд оставил без изменения.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня осудил всех фигурантов дела на сроки от 5 лет условно до 11 лет колонии. Так, Гайзер был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, его бывший заместитель Алексей Чернов - к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей, бывший член Совета Федерации Владимир Торлопов - к 6,5 года колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

Все фигуранты дела были оправданы по ст. 210 УК РФ ("Создание или участие в организованном преступном сообществе") и признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (статьи 210, 290, 159, 174.1 УК РФ). Как следует из приговора, республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество на эту сумму. 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия.