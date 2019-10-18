Жительница Петербурга получила 13 лет колонии за убийство 17-летней сестры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Суд в Петербурге вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в жестоком убийстве 17-летней сестры. Как сообщили журналистам в пятницу в ГСУ СК РФ по городу, обвиняемой назначено наказание в виде 13 лет в колонии общего режима.

"Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемая ночью 24 февраля 2016 года в квартире одного из домов, расположенного по Пулковской улице, в ходе ссоры нанесла своей 17-летней родной сестре не менее 180 ножевых ранений, после чего пыталась скрыться с места происшествия, однако была задержана знакомым потерпевшей", - говорится в сообщении.

В СК также отметили, что ранее экспертиза признала женщину невменяемой, после чего летом 2017 года ее отправили в психиатрический стационар.