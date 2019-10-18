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Источник: в кабинете тамбовского замгубернатора Сергея Иванова проходят обыски

В администрации области уточнили, что оперативные действия могут быть связаны с уголовным делом в отношении вице-губернатора Глеба Чулкова

ТАМБОВ, 18 октября. /ТАСС/. Обыски проходят в кабинете вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, курирующего управление сельского хозяйства и ряда других ведомств региона. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в администрации области.

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"Сотрудники полиции проводят обыск [в кабинете вице-губернатора], изымаются документы", - сказал собеседник агентства.

В приемной управления сельского хозяйства, где располагается кабинет Иванова, ТАСС не ответили на звонок. Сам вице-губернатор также не доступен для комментария. В МВД по региону информацию о проводимых оперативных действиях не подтвердили, но и не опровергли.

По данным источника, обыски в ведомстве могут быть связаны с уголовным делом в отношении другого вице-губернатора Глеба Чулкова, который был задержан в минувшую среду. Чулков подозревается в мошенничестве с целью хищения имущества комплекса "Рассказовский рынок", являющегося государственной собственностью. Ему вменяются ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

37-летний Сергей Иванов занимает пост вице-губернатора региона с сентября 2015 года. До этого он работал директором ОАО "Токаревская птицефабрика" в Тамбовской области.

Теги
РоссияТамбовская область
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