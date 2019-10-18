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Главу департамента архитектуры Севастополя обвиняют в превышении полномочий

По данным следствия, Александр Моложавенко незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух очередей жилого комплекса

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух очередей жилого комплекса, сообщила в пятницу ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

По данным ведомства, чиновник выдал компании "Порфир" разрешение на ввод в эксплуатацию одного из корпусов жилого комплекса и кафе на Фиолентовском шоссе Севастополя, хотя здания не были подсоединены к централизованным сетям водоснабжения и канализации.

Все это, как считает следствие, привело к нарушению прав на благоприятную окружающую среду для граждан, купивших помещения в этом комплексе, а также на водообеспечение в должных объемах.

Решается вопрос об избрании Моложавенко меры пресечения.

Теги
РоссияСевастополь
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