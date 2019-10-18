Источник: следователи повторно задержали главного архитектора Каспийска

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Начальник управления по строительству и архитектуре администрации Каспийска Ахмед Махов повторно задержан в рамках нового уголовного дела, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"После того, как суд избрал для Махова меру пресечения в виде домашнего ареста, он был повторно задержан в рамках нового уголовного дела", - сообщил собеседник, не уточнив, в чем суть нового уголовного дела. Официальным подтверждением этой информации от следственных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.

Начальника Управления по строительству и архитектуре администрации Каспийска Ахмеда Махова задержали 15 октября по подозрению в превышении полномочий.

По версии следствия, в декабре 2012 года чиновник вопреки нормам жилищного, земельного и градостроительного законодательств РФ в нарушение вида разрешенного использования земельного участка и срока окончания договора его аренды выдал строительному кооперативу разрешение на строительство девятиэтажного 198-квартирного жилого дома со сроком завершения строительства до 31 декабря 2014 года. Позже он незаконно продлил срок действия разрешения до 31 декабря 2015 года. Противоправными действиями существенно нарушены охраняемые законом интересы и права пайщиков, что повлекло значительный материальный ущерб.

Советский районный суд Махачкалы в рамках этого уголовного дела избрал чиновнику в качестве меры пресечения домашний арест сроком на два месяца.