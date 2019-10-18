Осужденный опроверг информацию о его избиении в колонии под Владимиром

ВЛАДИМИР, 18 октября. /ТАСС/. Заключенный Карен Григорян, об избиении которого ранее сообщили правозащитники, опроверг информацию о том, что к нему применялось физическое и психологическое насилие. Об этом в пятницу сообщается на сайте прокуратуры Владимирской области.

Ранее прокуратура, Следственный комитет, УФСИН и омбудсмен Владимирской области начали проверку информации об избиении в ИК-7 УФСИН России по Владимирской области осужденного Карена Григоряна. По данным правозащитника Бориса Ушакова, в помещение к заключенному вошли около восьми человек в масках, в том числе двое в форме осужденных, и начали оскорблять, унижать и бить мужчину, а также применяли иное насилие, после чего он якобы объявил голодовку.

"В ходе опроса осужденного Г. последний отрицал применение к нему физического воздействия и психологического насилия. Жалоб и заявлений от него не поступало. В настоящее время проверка продолжается. Организовано дополнительное медицинское освидетельствование осужденного, проводится опрос персонала и руководства учреждения, изучается медицинская и иная документация", - уточнили в прокуратуре.

Ранее правозащитники неоднократно сообщали о голодовках осужденных, отбывающих наказание в Т-2 УФСИН России по Владимирской области (Владимирский централ). УФСИН по Владимирской области подтверждало информацию о том, что трое заключенных Владимирского централа с 11 февраля 2019 года отказались от приема пищи, голодовка была прекращена 24 февраля. Еще одна голодовка была объявлена в учреждении в августе 2018 года, поводом для нее, по словам регионального омбудсмена, стали бытовые причины и противоправные действия со стороны сотрудников УФСИН.

По данным следственного управления СК РФ по Владимирской области, в 2018 году было возбуждено четыре уголовных дела в связи с возможным превышением должностных полномочий сотрудниками УФСИН России по Владимирской области.