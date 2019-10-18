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Под Красноярском трактор столкнулся с микроавтобусом

В результате происшествия погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Микроавтобус столкнулся с трактором в Сухобузимском районе Красноярского края, два человека погибли и пять пострадали. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.

"Микроавтобус, по предварительным данным, ехал из Енисейска в Красноярск и столкнулся с впереди идущим трактором, который перевозил лес. Погибло два человека, пострадало пять человек, все они находились в микроавтобусе", - сообщил представитель ведомства.

В региональном Минздраве сообщили о четырех госпитализированных, один из которых в тяжелом состоянии. 

"Четыре человека госпитализировано, один из них в тяжелом состоянии, трое в среднем", - сказал представитель Минздрава.

По данным полиции, среди госпитализированных девятилетний ребенок.

В единой дежурно-диспетчерской службе района ТАСС уточнили, что столкнулись микроавтобус Toyota Estima и трактор МТЗ-82 с прицепом-лесовозом. По предварительной информации, трактор ехал без габаритных огней, а водитель микроавтобуса нарушил правила соблюдения дистанции. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, которая выясняет, была ли у водителя лицензия на перевозку пассажиров, а также соблюдал ли водитель трактора правила перевозки грузов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.

В новость внесены изменения (17:46 мск) - добавлен комментраий представителя Минздрава.

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РоссияКрасноярский край
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