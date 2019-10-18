В Перми арестовали перевозчика после ДТП, в котором пострадали более 30 человек

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель, который осуществлял перевозки на маршруте автобуса №53 в Перми, врезавшегося 17 августа в стену в Орджоникидзевском районе города, арестован на два месяца. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Арестовали перевозчика... на два месяца", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП погиб один человек, пострадали 35, в больницу попали 34 человека, позже умерла еще одна пассажирка. Тогда администрация Перми сообщала, что предварительной причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса. По факту происшествия возбудили уголовное дело, водитель был задержан, но позже ему избрали принудительную меру в виде обязательства о явке.