Годовалый ребенок, летевший рейсом Пхукет - Москва, умер

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Медики констатировали смерть гражданки Израиля 2018 года рождения, летевшей бортом Пхукет - Москва, самолет совершил вынужденную посадку в Казани. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

"В пятницу в 16:00 мск в международном аэропорту Казань в связи с плохим самочувствием пассажира (остановка дыхания у ребенка - прим. ТАСС) совершил вынужденную посадку борт Airbus A330, следовавший по маршруту Пхукет (Таиланд) - Москва (Шереметьево). Оперативные службы, в том числе бригада скорой медицинской помощи, заблаговременно прибыли к месту стоянки самолета для оказания помощи. Несмотря на усилия врачей, констатирована смерть гражданки Израиля 2018 года рождения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на борту находились 274 пассажира, в том числе 42 ребенка и 12 членов экипажа.