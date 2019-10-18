Полиция Лондона перегородила правительственную улицу из-за подозрительного предмета

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Полиция Лондона перегородила часть правительственной улицы Уайтхолл в центре британской столицы после обнаружения подозрительного предмета. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Скотленд-Ярда.

"Сотрудники полиции находятся на улице Уайтхолл в связи с поступившем в 15:01 (17:01 мск - прим. ТАСС) сообщением о подозрительном предмете. На месте работают специалисты. На время, которое будет необходимо для проведения оценки объекта, установлено заграждение", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщает телеканал ITV, рядом со зданием Министерства финансов Великобритании, где работают полицейские, был слышен громкий хлопок, который может свидетельствовать о проведении контролируемого подрыва подозрительного предмета.

Уайтхолл - улица в центральном лондонском районе Ветсминстер, на которую выходят здания многих британских министерств и ведомств. От Уайтхолла отходит знаменитая Даунинг-стрит, где расположены резиденции премьер-министра Великобритании и министра финансов страны.