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В Мексике девять человек погибли в боях силовиков с членами наркокартеля

Ранения получили, по данным канала Televisa, 23 гражданских лица, а также три сотрудника полиции и двое военных

МЕХИКО, 18 октября. /ТАСС/. Не менее девяти человек погибли в четверг в городе Кульякан в штате Синалоа в ходе столкновений силовиков с членами наркокартеля. Об этом сообщил в пятницу в интервью телеканалу Televisa глава регионального управления общественной безопасности Кристобаль Кастаньеда.

"По нашей информации, погибли девять человек, в том числе один военнослужащий, получили ранения 23 гражданских лица, а также еще три сотрудника полиции и двое военных", - сказал он. Ранее руководитель регионального министерства здравоохранения Эфрен Энсинас говорил о девяти пострадавших.

В четверг в Кульякане силовики поймали Овидио Гусмана Лопеса, одного из сыновей бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Его задержание послужило причиной боев на городских улицах с применением крупнокалиберных пулеметов и автоматических винтовок. Позднее, чтобы не подвергать опасности местных жителей, руководители силовых ведомств страны приказали отпустить задержанного. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о поддержке этого решения.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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