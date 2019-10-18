В Москве ликвидировали пожар в социально-реабилитационном центре

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пожар в московском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В 18:30 мск пожар ликвидирован, площадь пожара составила 20 кв. м. В подвальном помещении горело складское имущество", - сказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

Информация о пожаре по адресу: Алтуфьевское ш., д. 13, к. 4, стр. 4, поступила в 17:17 мск. По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в подвале четырехэтажного административного здания. Дети были перемещены в соседний корпус.

Источник в экстренных службах сообщил, что из здания до прибытия пожарных были эвакуированы 74 ребенка и 16 сотрудников. В результате пожара пострадавших нет.