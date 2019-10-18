Пожар с коммерческого здания в Пятигорске перекинулся на жилой дом

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Огонь с коммерческого здания на улице Адмиральского в Пятигорске (Ставропольский край) перекинулся на жилой дом, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"Рядом пристроен жилой дом, на него тоже перекинулся огонь. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 800 кв. м.

По данным пресс-службы краевого ГУ МЧС, пожар в неэксплуатируемом здании по адресу: улица Адмиральского, д. 37, произошел в 18:13 мск. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ранее в коммерческом здании располагалось казино. Пожару присвоен второй ранг сложности, к ликвидации возгорания и его последствий привлечены 48 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России - 34 человека и 12 единиц техники.

В новость внесены изменения (19:49 мск) - добавлены подробности.