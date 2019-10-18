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Задержание руководства ОМВД "Дорогомилово"
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Суд арестовал подозреваемых в попытке мошенничества руководителей ОМВД "Дорогомилово"

Замначальника отдела МВД Дмитрий Смирнов и начальник отдела уголовного розыска Сергей Устинов будут находиться под стражей до 18 декабря
Заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрий Смирнов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрий Смирнов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал до 18 декабря заместителя начальника отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова по подозрению в попытке мошенничества, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Аналогичное решение вынесено в отношении начальника отдела уголовного розыска ОМВД Сергея Устинова.

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"Суд принимает доводы Смирнова от наличия онкобольной матери и малолетнего ребенка, но вместе с тем учитывает, что избрание более мягкой меры не исключит для него возможности препятствовать следствию. Выслушав доводы сторон, суд постановил заключить под стражу Смирнова на срок до 18 декабря", - огласил решение судья Сергей Артемов.

Смирнов не признал вину в попытке мошенничестве и заявил в суде, что взял пакет с деньгами, думая, что там самогон. "Меня задержали в машине адвоката Сергея Зуева, который в свое время служил в полиции. Он обещал сотруднику ГИБДД избавиться от уголовной ответственности, за это он просил 8 млн рублей, после чего в отношении Зуева началась доследственная проверка", - рассказал Смирнов.

По его словам, адвокат обратился к нему за помощью. Полицейский утверждает, что не стал заниматься решением его проблем. Но когда он со своим заместителем Устиновым шел на обед, встретил Зуева, который находился в машине. "В машине адвокат дал мне пакет и попросил передать его Устинову. Я думал, что там самогон и выполнил просьбу Зуева, после чего нас задержали", - сказал Смирнов, утончив, что в пакете оказались деньги.

Он просил суд избрать ему домашний арест, отметив, что у него на иждивении находятся онкобольная мать и пятилетний ребенок. "Я продолжаю занимать должность замглавы ОМВД "Дорогомилово"", - заключил Смирнов.

В свою очередь Устинов сообщил, что знаком с потерпевшим Зуевым со времен, когда последний служил в полиции. "В последнее время он предлагал мне выпить и обсудить вопрос, связанный с доследственной проверкой в отношении него. Я отказывался. В день задержания он позвонил нам со Смирновым, а когда мы вышли на обед, предложил сесть в его машину, чтобы передать пакет. Я думал там самогон, который он гнал, а оказалось - деньги", - пояснил Смирнов.

Он подчеркнул, что вину не признает. Также Устинов отметил, что у него на иждивении находятся жена и малолетний ребенок, а также ребенок-инвалид.

Заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово - начальник полиции Дмитрий Смирнов, а также его заместитель - начальник отдела уголовного розыска ОМВД "Дорогомилово" Сергей Устинов подозреваются по ст. 30, ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").

Как пояснил ТАСС адвокат Сергей Зуев, фигуранты вымогали у него порядка 7 млн рублей за прекращение в отношении него проверки со стороны СК.

В новость были внесены изменения (21:02 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияЗадержание руководства ОМВД "Дорогомилово"
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Задержание руководства ОМВД "Дорогомилово"
Руководителей ОМВД "Дорогомилово" задержали за взятку. Речь может идти о 12 млн рублей
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