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Пожарные ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании в Пятигорске

Площадь возгорания составила 800 кв. м

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Пожарные в Пятигорске ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании на площади в 800 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"В 19:40 мск открытое горение ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения осуществляют проливку и разбор конструкций, с целью исключения повторного возгорания", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы краевого ГУ МЧС, пожар в Пятигорске на улице Адмиральского, д. 37 произошел в 18:13 мск. Возгорание было локализовано в 19:32 мск.

В администрации города ТАСС сообщили, что огонь во время пожара в коммерческом здании перекинулся на расположенный рядом двухэтажный жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Готовим помещения для приема граждан у которых, возможно, пострадало жилье. По моим данным, пострадала одна семья, сколько человек - два или восемь - я не знаю", - сказал заместитель главы администрации города по общественной безопасности Виктор Фисенко, добавив, что информацию уточняют территориальные службы города.

Он отметил, что в коммерческом здании ранее проводились строительные работы. "Возможно, это послужило причиной возгорания", - добавил Фисенко.

В пресс-службе горадминистрации уточнили, что в границах поврежденных при пожаре строений ввели режим ЧС.

"Создана эвакокомиссия. В границах пострадавших от пожара строений введен режим ЧС", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жилой дом четырехквартирный, повреждены три квартиры. "Отселение жильцов пока не требуется, но город готов оказать помощь, если будет необходимо", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что в микрорайоне Бештау горело коммерческое здание "Понтос".

В новость внесены изменения (20:53 мск) - добавлены подробности.

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РоссияСтавропольский край
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