В Стерлитамаке столкнулись легковушка и автобус

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Стерлитамаке. Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, водитель легковой машины находилась в состоянии опьянения и ранее была лишена прав.

"Водитель Opel Astra совершила столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом Fiat Ducato. В результате ДТП пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают полицейские.