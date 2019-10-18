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В Стерлитамаке столкнулись легковушка и автобус

Пять человек пострадали

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Стерлитамаке. Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, водитель легковой машины находилась в состоянии опьянения и ранее была лишена прав.

"Водитель Opel Astra совершила столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом Fiat Ducato. В результате ДТП пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают полицейские.

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РоссияБашкортостан
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