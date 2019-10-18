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Задержание руководства ОМВД "Дорогомилово"

Потерпевший по делу замглавы ОМВД "Дорогомилово" судим за мошенничество

Сергей Зуев выступил инициатором встречи с замначальника ОМВД "Дорогомилово" Дмитрием Смирновым и его заместителем Сергеем Устиновым, сообщил адвокат

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Потерпевший по делу заместителя ОМВД "Дорогомилово" Дмитрия Смирнова сам ранее судим за мошенничество и превышение полномочий. Об этом заявил адвокат Смирнова Сергей Булаев в Пресненском суде, где рассматривался вопрос о заключении под стражу полицейского.

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"Потерпевший по делу Смирнова является интересной личностью. Зуев служил в полиции, был осужден за превышение полномочий и мошенничество. Он склонен искажать факты для своих целей, не исключаю, что он вводит в заблуждение и СК. Его показания непоследовательны. Если их читать внимательно, то не ясно, за что же именно вымогали у него деньги. Он сам выступил инициатором встречи со Смирновым и Устиновым, с первого момента встречи вел аудиозапись", - сказал адвокат.

Заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово - начальник полиции Дмитрий Смирнов, а также его заместитель - начальник отдела уголовного розыска ОМВД "Дорогомилово" Сергей Устинов подозреваются по ст. 30, ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Оба подозреваемых арестованы до 18 декабря.

Как пояснил ТАСС адвокат Сергей Зуев, фигуранты вымогали у него порядка 7 млн рублей за прекращение в отношении него проверки со стороны СК.

Теги
РоссияЗадержание руководства ОМВД "Дорогомилово"
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