СК в Орле проводит проверку после госпитализации ребенка в истощенном состоянии

ТАСС, 18 октября. Следователи начали проверку после госпитализации в истощенном состоянии 11-летней девочки из многодетной семьи в Орле. У ребенка есть признаки задержки психомоторного развития, сообщается в пятницу на сайте Следственного управления СК по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей жительницей Орловского района в отношении 11-летней дочери, доставленной в медицинское учреждение города Орла сотрудниками правоохранительных органов в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития", - говорится в сообщении.

По данным следствия, также будет дана оценка работе соответствующих органов, которые должны были осуществлять профилактический контроль за семьей.