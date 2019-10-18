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СК в Орле проводит проверку после госпитализации ребенка в истощенном состоянии

У 11-летней девочки есть признаки задержки психомоторного развития

ТАСС, 18 октября. Следователи начали проверку после госпитализации в истощенном состоянии 11-летней девочки из многодетной семьи в Орле. У ребенка есть признаки задержки психомоторного развития, сообщается в пятницу на сайте Следственного управления СК по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей жительницей Орловского района в отношении 11-летней дочери, доставленной в медицинское учреждение города Орла сотрудниками правоохранительных органов в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития", - говорится в сообщении.

По данным следствия, также будет дана оценка работе соответствующих органов, которые должны были осуществлять профилактический контроль за семьей.

Теги
РоссияОрловская область
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