Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Злоумышленники ограбили продуктовый магазин на востоке Москвы

Инцидент произошел на улице Металлургов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Неизвестные ограбили продуктовый магазин на востоке Москвы, угрожая персоналу оружием, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичной полиции.

"В 22:00 часа поступило сообщение в службу "02" о происшествии на улице Металлургов, дом 27. По предварительным данным, несколько неизвестных, предположительно четыре, вошли в помещение, угрожая неустановленным холодным оружием персоналу, похитили продовольственные товары, ... и скрылись", - сказал собеседник агентства.

Полицейские разыскивают злоумышленников.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СМИ: при инциденте с самолетом на Аляске погиб человек
Полицейские пока не могут установить, был ли погибший среди 12 пострадавших, о которых сообщалось ранее
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС