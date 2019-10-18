Злоумышленники ограбили продуктовый магазин на востоке Москвы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Неизвестные ограбили продуктовый магазин на востоке Москвы, угрожая персоналу оружием, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичной полиции.

"В 22:00 часа поступило сообщение в службу "02" о происшествии на улице Металлургов, дом 27. По предварительным данным, несколько неизвестных, предположительно четыре, вошли в помещение, угрожая неустановленным холодным оружием персоналу, похитили продовольственные товары, ... и скрылись", - сказал собеседник агентства.

Полицейские разыскивают злоумышленников.