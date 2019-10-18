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В Мексиканском заливе сформировался тропический шторм "Нестор"

Скорость ветра в его пределах достигает 26 м/с

ТАСС, 19 октября. Тропический шторм "Нестор" сформировался в Мексиканском заливе и движется на северо-восток. Об этом в пятницу сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, "Нестор" находится примерно в 450 км к юго-западу от города Панама-сити в штате Флорида и движется на северо-восток со скоростью 9,7 м/с. Скорость ветра в его пределах достигает 26 м/с.

Ожидается, что к вечеру воскресенья "Нестор" несколько ослабнет и достигнет побережья штата Северная Каролина.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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США
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