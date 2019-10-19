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При порыве дамбы в Красноярском крае погибли шесть человек

Еще 14 человек пострадали
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© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Шесть человек погибли, 14 пострадали и судьба 10 неизвестна в результате прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"По предварительным данным, погибших шесть человек. 14 пострадавших доставлены в больницы. Судьба 10 человек пока неизвестна", - сказал представитель министерства.

Дамбу прорвало в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае. Затоплены два общежития.

"19 октября 2019 года в 02:00 мск поступила информация, что в районе населенного пункта Щетинкино, Курагинкого района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, в результате чего в рабочем поселке затопило два общежития временного типа", - сообщил представитель главка.

На место происшествие направлены аварийно-спасательные подразделения в составе 10 человек, а также пять вертолетов Ми-8 и Ми-26 из Сибирского спасательного центра. Как сообщили в региональном главке МВД, на месте работают сотрудники полиции.


В новость были внесены изменения (4:57 мск) - в новость добавлены подробности.

Теги
РоссияКрасноярский край
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