СК начал проверку обстоятельств гибели рабочих при прорыве дамбы в Красноярском крае

ТАСС, 19 октября. Следователи в Курагинском районе Красноярского края устанавливают обстоятельства гибели рабочих на золотодобывающем прииске при прорыве дамбы. Об этом сообщается в субботу на сайте СУ СК по региону.

"19 октября 2019 года в следственные органы поступило сообщение о том, что на территории Курагинского района недалеко от деревни Щетинкино на золотодобывающем прииске размыло дамбу и водой разрушило несколько бараков, в которых находились рабочие. По предварительным данным, несколько человек погибли. В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливается точное количество погибших и пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в ГУ МЧС сообщили, что в результате прорыва дамбы погибли шесть человек, 14 пострадали, судьба 10 остается неизвестной.

В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинкого района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. К месту ЧП направлены аварийно-спасательные службы.