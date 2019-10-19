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Прорыв дамбы в Красноярском крае
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Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 10

Судьба 15 человек остается неизвестной
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© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек. Судьба 15 неизвестна, 19 обратились к медикам, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

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"На данный момент 10 человек погибли, судьба еще 15 устанавливается", - сказал собеседник агентства. В МЧС сообщили, что четыре человека сейчас находятся в больнице, 15 были осмотрены врачами на месте.

В результате прорыва дамбы технологического водоема золотодобывающей артели затоплено два рабочих общежития временного типа в населенном пункте Щетинкино Красноярского края. Последствия прорыва дамбы, высота которой составляла около 4 м, ликвидируют порядка 270 человек, задействована авиация МЧС.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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