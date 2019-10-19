Источник: смывшая поселок старателей в Красноярском крае волна была более 4 м высотой

ТАСС, 19 октября. Волна селевого потока из-за прорыва дамбы в поселке Щетинкино Курагинского района Красноярского края достигала высоты порядка четырех метров. Об этом сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.

"Есть прорыв дамбы технической, выше поселка старателей, порядка четырех метров была волна, селевой поток", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что поселок старателей находится в тайге, на месте из-за удаленности от населенных пунктов есть проблемы со связью. Сейчас в поселке Щетинкино, по данным Гидрометцентра, около пяти градусов мороза. Ветер южный, 2 метра в секунду.

Ранее сообщалось, что МЧС России усиливает группировку для проведения поисково-спасательной операции и ликвидации последствий прорыва дамбы в Красноярском крае.

В результате прорыва дамбы погибли шесть человек, 14 пострадали, судьба 10 остается неизвестной.

В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинкого района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. К месту ЧП направлены аварийно-спасательные службы. В готовность приведены аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также пять вертолетов Ми-8 и Ми-26 Сибирского спасательного центра МЧС.