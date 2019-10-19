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Прорыв дамбы в Красноярском крае

МЧС объявило сбор рабочей группы правкомисси в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае

Руководить заседанием по видеосвязи будет замглавы МЧС Павел Барышев

ТАСС, 19 октября. Экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций пройдет в МЧС в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлен сбор рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заседание пройдет под руководством замглавы МЧС Павла Барышева в режиме видеоконферецсвязи", - сообщили в МЧС.

В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинкого района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

В результате погибли 10 человек, судьба 15 неизвестна, 19 обратились за медицинской помощью.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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