Три человека погибли при столкновении фуры и легковушки в Новосибирской области

ТАСС, 19 октября. Фура и легковушка столкнулись в Чулымском районе Новосибирской области. Погибли три человека, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.

"Около 6 утра (02:00 мск), по предварительной информации, в Чулымском районе на автодороге Р-254 на 1316-м км водитель автомобиля Nissan, следовавший из Новосибирска в Омск, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате ДТП погиб водитель Nissan 1964 года рождения и двое его пассажиров, то есть все, кто находился в легковом автомобиле", - сказал собеседник агентства.

По данным МВД, документы были только у водителя легковушки, личности пассажиров устанавливают.