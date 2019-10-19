Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу. В результате аварии в рабочем поселке затопило два общежития временного типа.

По последним данным, при прорыве дамбы погибли 12 человек. Судьба 13 человек неизвестна, еще 19 пострадали.

Состояние пострадавших оценивается как легкое и среднее, об этом рассказали в отделении скорой медицинской помощи Курагинской районной больницы. В региональном Департаменте здравоохранения добавили, что воздушные суда санитарной авиации могут совершить посадку лишь в 80 км от места ЧП.

Источник во властных структурах региона сообщил, что волна селевого потока из-за прорыва дамбы достигала высоты порядка 4 м. По его словам, поселок старателей находится в тайге, на месте из-за удаленности от населенных пунктов есть проблемы со связью.

В МЧС сообщили, что ближайший город Артемовск от рабочего поселка находится в 60 км.