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Прорыв дамбы в Красноярском крае
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

В отделении скорой медицинской помощи Курагинской районной больницы сообщили, что состояние пострадавших легкой и средней тяжести, у них зафиксированы ушибы и переломы

ТАСС, 19 октября. Состояние пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае оценивается как легкое и среднее, сообщили ТАСС в отделении скорой медицинской помощи Курагинской районной больницы.

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"Состояние пострадавших легкой и средней тяжести. Это ушибы и переломы. Сейчас их везут машинами скорой помощи до больницы", - сказали в отделении.

Всего задействовано четыре машины скорой помощи, больше автомобилей отправлять пока не планируется.

Путь примерно в 100 км от места прорыва дамбы до Курагино по плохой дороге занимает порядка 1,5 часа.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Департамента здравоохранения, воздушные суда санитарной авиации могут совершить посадку лишь в 80 км от места ЧП. "Вертолету сесть негде. Поэтому пострадавших вывозим на четырех автомобилях, дорога очень плохая", - пояснили ТАСС в отделении скорой медицинской помощи Курагинской райбольницы.

Между тем в пресс-службе главы региона ТАСС сообщили, что губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в район прорыва дамбы. "Губернатор вылетел. С ним летят главы прокуратуры и МЧС [региональных], [главный] федеральный инспектор", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияПрорыв дамбы в Красноярском крае
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