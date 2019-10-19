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Прорыв дамбы в Красноярском крае
Обновлено 

СК возбудил уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае

По данным ведомства, в общежитиях могли находиться до 80 человек

ТАСС, 19 октября. Следователи возбудили уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае. В общежитиях для рабочих могли находиться до 80 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК по региону.

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"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Смыло два [общежития], в которых могли находиться до 80 человек", - сказал представитель ведомства.

Жертвами прорыва дамбы в поселке золотодобытчиков в Красноярском крае стали 12 человек, судьба 13 устанавливается, 19 человек пострадали.

Теги
РоссияПрорыв дамбы в Красноярском крае
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