СК возбудил уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае

ТАСС, 19 октября. Следователи возбудили уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае. В общежитиях для рабочих могли находиться до 80 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Смыло два [общежития], в которых могли находиться до 80 человек", - сказал представитель ведомства.

Жертвами прорыва дамбы в поселке золотодобытчиков в Красноярском крае стали 12 человек, судьба 13 устанавливается, 19 человек пострадали.