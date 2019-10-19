Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Бастрыкин направил криминалистов ГСУ СК на место прорыва дамбы в Красноярском крае

Жертвами трагедии стали 12 человек

ТАСС, 19 октября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом в субботу сообщается на сайте СК РФ.

Жертвами ЧП стали 12 человек, судьба 13 устанавливается, 19 человек пострадали.

На эту тему
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

"Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Красноярский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела", - говорится в сообщении.

Ранее СУ СК по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
Реклама на ТАСС
СК возбудил уголовное дело по факту пожара в Ростове
В результате инцидента погибли шесть человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС