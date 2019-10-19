Бастрыкин направил криминалистов ГСУ СК на место прорыва дамбы в Красноярском крае

Жертвами ЧП стали 12 человек, судьба 13 устанавливается, 19 человек пострадали.

ТАСС, 19 октября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом в субботу сообщается на сайте СК РФ.

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"Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Красноярский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела", - говорится в сообщении.

Ранее СУ СК по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").