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Прорыв дамбы в Красноярском крае
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Первых пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае доставили в больницу

Их состояние оценивается как тяжелое

ТАСС, 19 октября. Врачи доставили в больницу первых трех пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщили ТАСС в отделении скорой медицинской помощи Курагинской районной больницы.

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"Пострадавших 14, трое - очень тяжелые. Они уже госпитализированы в Курагинскую больницу, туда же вылетел борт санавиации - нейрохирурги, бригада специалистов", - сообщили в пресслужбе регионального Минздрава.

Он уточнил, что в зависимости от состояния пострадавших будет приниматься решение об их транспортировке в другие медицинские учреждения. "Остальные 11 менее тяжелые, но достаточно сложные. Все 11 тоже будут госпитализированы. Их готовят пока", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на больницу сообщалось, что пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. В доставке пострадавших от места ЧП до больницы, расположенной в 100 км, задействовали четыре автомобиля скорой помощи, сейчас выехала еще одна машина. Вертолетом забрать людей возможности нет, поскольку ему негде приземлиться.

В новость внесены изменения (08:46 мск) - уточняется состояние пострадавших.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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