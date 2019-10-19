При пожаре под Ярославлем погибли пять детей

ТАСС, 19 октября. Пятеро детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"У нас погибло шесть человек, из них пятеро детей. Трое человек спасено. Причина пожара устанавливается. Площадь порядка 600 м - это кровля", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава администрации Ростовского района Сергей Шокин сообщил о пяти погибших.

"На месте пожара обнаружены пять фрагментов тел, предположительно, дети. Трое взрослых в больнице", - сказал он.

Как уточнил собеседник агентства, пожар произошел в многоквартирном доме сложной планировки. В одной спальне, предположительно, детской, были обнаружены четыре фрагмента тел, в другом месте погиб еще один ребенок.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел по адресу: улица Ленинская, д. 13. "Сообщение в МЧС поступило в 04:48 мск. Пожар возник в двухэтажном здании на 19 квартир. Дом не газифицирован. На месте происшествия работают 16 человек личного состава и пять единиц техники", - сказали в ведомстве.

В новость внесены изменения (08:40 мск) - уточняется число пострадавших.