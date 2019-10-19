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Прорыв дамбы в Красноярском крае
Обновлено 

Разрушенная в Красноярском крае дамба нигде не зарегистрирована

По данным Енисейского управления Ростехнадзора, преддекларационное обследование сооружения не проводилось

ТАСС, 19 октября. Дамба, прорыв которой произошел в Красноярском крае, нигде официально не зарегистрирована, сообщил губернатор региона Александр Усс.

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"По предварительным данным, как гидротехническое сооружение [она] у нас вообще не зарегистрирована. Дамба порядка 5 м высотой, и рабочий поселок находился ниже этого водоема", - сказал Усс в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в Енисейском управлении Ростехнадзора также сообщили, что разрушенная дамба не числится в базе Ростехнадзора, ее обследование не проводилось.

"Наши специалисты выехали на место происшествия осматривать объект. Данное гидротехническое сооружение в базе наших поднадзорных объектов не числилось, заявительные документы не поступали и, соответственно, преддекларационное обследование сооружения не проводилось. Продолжаем выяснять обстоятельства", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (09:02 мск) - добавлен комментарий губернатора региона.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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