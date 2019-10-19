Трое пострадавших при пожаре в жилом доме в Ростове находятся в стабильном состоянии

ТАСС, 19 октября. Двое взрослых, пострадавших при пожаре в жилом многоквартирном доме в Ростове Ярославской области, находятся в реанимации, еще одна женщина госпитализирована в травматологическое отделение. Об этом ТАСС в субботу сообщила главный врач Ростовской ЦРБ Наталья Овечкина.

"Двое в реанимации, одна в травматологии, состояние стабильное", - сказала она, добавив, что среди пострадавших две женщины и мужчина, предположительно, это члены двух семей.

Пожар в 19-квартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. метров. В результате происшествия, по последним данным ГУ МЧС по региону, погибли пятеро детей и взрослый.