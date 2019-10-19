К прорыву дамбы могло привести разрушение еще одной дамбы выше по течению

ТАСС, 19 октября. Следователи не исключают, что причиной прорыва дамбы в Красноярском крае могло послужить разрушение еще одной дамбы выше по течению. Об этом заявила старший помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская в эфире телеканала "Россия-24".

"Есть версия, что это не единственная дамба - выше по реке прорвало еще дамбу, что стало толчком для того, чтобы прорвало эту [дамбу], от чего пострадали и погибли люди", - сказала она.

Около двух часов ночи в субботу в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности. На месте работают спасатели.

Жертвами ЧП стали 13 человек, судьба еще 13 устанавливается, 19 человек пострадали.