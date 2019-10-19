СК возбудил уголовное дело по факту пожара в Ростове

ТАСС, 19 октября. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту пожара в Ростове Ярославской области, где погибли пятеро детей и взрослый. Об этом ТАСС сообщили в субботу в следственном управлении СК РФ по области.

"Сегодня ночью в многоквартирном доме, в городе Ростове, произошло возгорание. В результате пожара погибли шесть человек. Из них, предварительно, пятеро детей. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, будут назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Устанавливаются причины возгорания.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. м.