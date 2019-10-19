Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил уголовное дело по факту пожара в Ростове

В результате инцидента погибли шесть человек

ТАСС, 19 октября. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту пожара в Ростове Ярославской области, где погибли пятеро детей и взрослый. Об этом ТАСС сообщили в субботу в следственном управлении СК РФ по области.

На эту тему

"Сегодня ночью в многоквартирном доме, в городе Ростове, произошло возгорание. В результате пожара погибли шесть человек. Из них, предварительно, пятеро детей. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, будут назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Устанавливаются причины возгорания.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. м.

Теги
РоссияЯрославская область
Реклама на ТАСС
В Ростове-на-Дону 37 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме
В происшествии никто не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС