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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Прокуратура начала проверку после прорыва дамбы в Красноярском крае

Возбуждено уголовного дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц

ТАСС, 19 октября. Прокуратура Курагинского района организовала проверку после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры региона.

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"Прокурор Красноярского края Михаил Савчин вылетел на место происшествия в район села Щетинкино в Курагинском районе, где в результате прорыва технологической дамбы пострадали люди. По данному факту прокуратура Курагинского района организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будут приняты все возможные меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Расследование уголовного дела, возбужденного следователями по ч. 3 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также ход проверки находятся на контроле прокуратуры края.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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