Прокуратура начала проверку после прорыва дамбы в Красноярском крае

"Прокурор Красноярского края Михаил Савчин вылетел на место происшествия в район села Щетинкино в Курагинском районе, где в результате прорыва технологической дамбы пострадали люди. По данному факту прокуратура Курагинского района организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будут приняты все возможные меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Расследование уголовного дела, возбужденного следователями по ч. 3 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также ход проверки находятся на контроле прокуратуры края.