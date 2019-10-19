Спасатели ищут 15 человек, пропавших после прорыва дамбы в Красноярском крае

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Судьба 15 человек остается неизвестной после прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По последним данным, 13 человек погибли. 12 человек доставлены в больницы и 15 числятся пропавшими без вести", - сказали в министерстве.

В эфире телеканала "Россия-24" сообщалось, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, им нужна срочная операция.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил увеличить группировку по ликвидации последствий прорыва дамбы и расширить зону поиска пропавших без вести в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Министр распорядился увеличить территорию поисков пропавших без вести с помощью службы Государственной инспекции по маломерным судам", - сказал представитель министерства. Министр также дал поручение увеличить группировку до 300 человек. Сейчас она составляет 270.

"На место происшествия направлены начальники Главных управлений МЧС России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, из центрального аппарата МЧС - директор департамента спасательных формирований, а также психологи МЧС России", - сообщили в МЧС. В готовность приведены и специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

В новость были внесены изменения (10:06 мск) - добавлены подробности.