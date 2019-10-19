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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Рабочих вахтового поселка эвакуируют с места порыва дамбы в Красноярском крае

Их вывозят в деревню Щетинкино

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Рабочих золотодобывающей артели эвакуируют с места порыва дамбы в районе деревни Щетинкино Курагинского района Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

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"Эвакуируют вахтовый поселок", - сказал собеседник агентства.

Глава краевого правительства Юрий Лапшин сообщил журналистам, что всего в поселке проживали около 180 человек, из них около 74 рабочих жили в общежитиях временного типа.

Рабочих вывозят в деревню Щетинкино, пострадавших в больницу в Курагино.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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